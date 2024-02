In Tangerhütte wird der Winter am Schloss gefeiert

Tangerhütte. - Der Wintermarkt am Neuen Schloss in Tangerhütte lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an. Die Veranstaltung mit vielen Akteuren, die inzwischen zum fünften Mal stattfand, gibt es seit 2018 – als Spenden für die Dachsanierung des Schlosses gesammelt worden waren. Und auch diesmal ging es um Spenden und Unterstützung toller Projekte für die Gemeinschaft.