In Zukunft Eisen gießen mit Sonnenstrom in Tangerhütte

Der bereist bestehende Solarpark in Uchtdorf ist etwa 11 Hektar groß. Der neue soll zehnmal so groß werden.

Tangerhütte - Es ist eines der größten Projekte in der Region. Der neue Solarpark in Uchtdorf, über den seit etwa einem Jahr öffentlich diskutiert wird, soll sich nach aktuellen Planungen auf rund 110 Hektar ausdehnen. Dafür arbeiten zwei Unternehmen Hand in Hand und die stellten sich im Hauptausschuss in Tangerhütte vor.