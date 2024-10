Historischer Gartenträume-Park in Tangerhütte wird am 12. Oktober zur Bühne für Lichtkunst, Musik und feurige Darbietungen.

Tangerhütte. - Feuer, Musik und jede Menge Lichter sollen den Gartenträumepark in Tangerhütte noch in diesem Oktober beleben, dafür sorgt der Verein „Aus einem Guss“. Der will damit einmal mehr das industriekulturelle Erbe der jüngsten Stadt der Altmark in den Blickpunkt rücken.