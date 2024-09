Tangerhütte Jahrhunderte alte Bibliothek derer von Bismarck im Kreis Stendal wird wieder belebt

Bücher aus fünf Jahrhunderten werden ab November am alten Stammsitz der Familie von Bismarck in Briest bei Tangerhütte ausgestellt. Ein Blick ins Gebäude ist bereits am 8. September - zum Tag des offenen Denkmals - möglich.