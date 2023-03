Die beliebten Sonntagskonzerte im Gartentraum soll es auch dieses Jahr in Tangerhütte wieder geben. Was der örtliche Heimatverein sonst noch geplant hat.

Pavillonkonzert in Tangerhütte.

Tangerhütte - Zu den bewährten Veranstaltungen im Tangerhütter Gartenträumepark gehören neben den monatlichen Sonntagskonzerten in den warmen Monaten auch Höhepunkte wie Frühlingserwachen, Pavillonkonzert oder der Saisonabschluss mit Herbstreigen. Alle diese kleinen Feste soll es auch in diesem Jahr wieder geben, dafür macht sich der knapp 100 Mitglieder zählende Heimatverein in Tangerhütte stark.