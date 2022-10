Jetzt ist Schluss im Wildpark Weißewarte: Letztes Wochenende für Besucher

Nun geht es Schlag auf Schlag mit dem in Schieflage geratenen Wildpark Weißewarte: Die Schließung steht unmittelbar bevor, die Insolvenz soll eingeleitet werden. Doch es gibt noch einen Hoffnungsschimmer.

Weißewarte - Das kommende Wochenende wird das letzte sein, an dem der Wildpark in Weißewarte geöffnet ist. Was danach mit der Anlage passiert, ist derzeit ungewiss.