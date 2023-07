Einkaufen Jetzt kommt Penny: Ein Markt nach dem anderen baut neu in Tangerhütte

Das nächste Großprojekt für einen moderneren Einkaufsmarkt in Tangerhütte geht in die Umsetzung: Kaum ist Norma am Bahnhof eingezogen, beginnt die Umgestaltung an der Breiten Straße. Dort entsteht ein neuer Penny-Markt. Sieben große Einkaufsketten gibt es in Tangerhütte und da will man Up to date sein.