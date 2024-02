Einem ländlichen Jugendclub in Bittkau (Kreis Stendal) fehlen alltägliche Verbrauchsmaterialien. Deshalb wurde ein Spendenaufruf gestartet. Erste Unterstützungen sind bereits eingegangen.

Blick in den Jugendclub in Bittkau.

Bittkau/bsh. - Der Jugendclub in Bittkau ist wie viele andere Einrichtungen in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte von der seit Jahren wiederkehrenden Haushaltssperre betroffen. Und das äußert sich im täglichen Betrieb im Mangel an einfachsten Dingen.