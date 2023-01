Eine Veranstaltung, die aus der Spendensammlung für das Schlossdach in Tangerhütte hervorgegangen war, hat sich dort auch über die Coronazeit erhalten. Zum vierten Mal wurde zum Wintermarkt eingeladen.

Vor dem Neuen Schloss in Tangerhütte sorgte der Lüderitzer Fanfarenzug für musikalische Umrahmung des Wintermarktes.

Tangerhütte - Früher gab es am Neuen Schloss in Tangerhütte nur in der warmen Jahreszeit Veranstaltungen. Fehlende Beleuchtungen und die Tatsache, dass das Schloss selbst nicht beheizbar ist, machen den Bereich im Winter nicht eben zu einem attraktiven Ort für größere Aktionen. Das hat sich geändert.