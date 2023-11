Schernebeck. - Seit 2007 gibt es im kleinen Schernebeck bei Tangerhütte einen Förderkreis der örtlichen Kirche, der regelmäßig anspruchsvolle kulturelle Angebote für alle Altersklassen in die Kirche holt. Jetzt konnte er die Hengstmann-Brüder für ein Gastspiel gewinnen.

Die Hengstmann-Brüder sind am Freitag, 17. November, in der Schernebecker Kirche zu Gast und sie blicken mit ihrem 19. Programm „Nicht von schlechten Eltern“ auf 20 Jahre Kabarett zurück. Los geht’s um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Geplant ist, dass neben dem Auftritt des Kabarett-Duos auch Brot und Glühwein angeboten werden.

Die Kirche selbst ist nicht beheizt und die Plätze sind begrenzt, so der ausrichtende Förderkreis Schernebecker Kirche. Der Vorverkauf läuft über die Webseite der Hengstmann-Brüder, aber auch über alle bekannten Vorverkaufsstellen.

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne. Und gemäß der Losung „Wir spielen, solange die Verwandten reichen!“ gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen. Erleben sie im 19. Programm „Nicht von schlechten Eltern“ das, was die Kabarett-Brüder alles erlebt haben, erleben mussten und erleben durften.

„Brüder, wie die Zeit vergeht. Da dreht man sich einmal rum und – zack – 20 Jahre vergangen. War nicht eben noch 2003? Gerhard Schröder ist Kanzler, Greta Thunberg wird geboren und ‚Findet Nemo‘ kommt in die Kinos. Es ist, als wäre es gestern gewesen? Nun, wenn man sich mal in aller Ruhe überlegt, was in diesen 20 Jahren alles passiert ist, reicht die Summe der Ereignisse für 20 Jahrzehnte. Politisch, wirtschaftlich und natürlich privat. Und diese Ereignisse sind es eben, die die Hengstmann-Brüder reflektieren, beruflich, wie auch privat, oder gibt es da gar keinen Unterschied?“ Mehr unter: www.hengstmanns.de.