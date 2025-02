Die Premiere für ihren Lebendigen Adventskalender mit tollen, ehrenamtlich organisierten Stationen bringt den Menschen in Weißewarte (Tangerhütte) 1.600 Euro ein. Vereine, Senioren und Kinder sollen davon profitieren.

Kalender der Erlebnisse soll in einem Dorf im Kreis Stendal zur Tradition werden

Weißewarte. - In Weißewarte hatten Vereine, Bürger und andere auf Anregung des Ortschaftsrates im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Lebendigen Adventskalender auf die Beine gestellt. „Der kam so gut an, dass er zur Tradition werden soll“, berichtet Ortsbürgermeister Marco Radke.