Der Griebener Carnevals-Verein GCV ist mit rund 60 Mitgliedern einer der größten in der Region. Eine Ikone in der Bütt feiert in diesem Jahr Bühnenjubiläum. Und beim Dorfklatsch gibt es allerhand regionale Geschehnisse auszuwerten.

Grieben. - Die Elbfähre in Grieben fährt nicht – egal ob bei viel oder wenig Wasser. Die Bauernproteste kann man gezielt mit Biertrinken unterstützen. Das und weitere Aufreger wie die Wildpark-Schließung in Weißewarte und die Kita-Umbenennung in Tangerhütte kamen am Sonnabend beim Karneval in Grieben auf den Tisch. Die erste Abendveranstaltung dieser Session war gut besucht und das Publikum begeistert. Dazu trug das umfangreiche Programm bei.