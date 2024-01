Der Karneval in Uetz, ganz im Süden des Landkreises Stendal, feiert in diesem Jahr seine 40. Session. Nach coronabedingten Pausen soll das Jubiläum noch mal richtig groß gewürdigt werden. Dafür laufen die Vorbereitungen bereits seit Monaten auf Hochtouren.

50 Karnevalisten trafen sich in Uetz, um einen eigens umgedichteten Schlager für ihreJubiläums-Prunksitzung in zwei Wochen einzusingen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Uetz. - Sonntagabend im kleinen Uetz: 50 Karnevalisten aller Altersklassen haben in der Turnhalle alles stehen und liegen gelassen, um im Gemeinschaftshaus ein Lied einzusingen. Das wurde eigens für die 40. Session geschrieben und lehnt sich an einen sehr bekannten Schlagertitel an.