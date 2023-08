Bernd Wagner, Chef der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Windberge, in einem verkrauteten Erbsenschlag. Um diese Leguminose ist es besonders schlimm bestellt.

Windberge - Bernd Wagner schaut sorgenvoll in Richtung Himmel. „Ich kann nachts kaum noch schlafen“, so der Vorstand der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Windberge. Der Grund: Die diesjährige Ernte ist in Gefahr, der dauerhafte Regen setzt den Kulturen zu.