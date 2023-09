In Tangerhütte fallen immer öfter Straßenlampen um, weil der Rost ihnen den Halt raubt. Bisher kam niemand zu Schaden, wenn die großen Masten aus DDR-Zeiten abknicken. Doch es liegt noch mehr im Argen und es fehlt das Geld.

Kein Geld: In Tangerhütte fallen die Lampen einfach um

Viele Straßenlampen in Tangerhütte sehen so aus: Rost frisst sich durchs Metall aus DDR-Zeiten, bis der Mast fällt.

Tangerhütte - Im Stadtpark von Tangerhütte sollen es inzwischen mindestens vier Lampen sein, die in den vergangenen Monaten abgeknickt und umgefallen sind. Der Rost hat den Metallrohren die Standfestigkeit genommen. Ersetzt wurden sie nicht. Auch an der Tangerstraße sind bereits zwei Lampen umgefallen, ebenso vor der alten Sport- und Schwimmhalle in der Birkholzer Chaussee.