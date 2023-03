Tangerhütte Kinder auf Tour: Leuchtende Westen geben Sicherheit in der Altmark

Eigene Leuchtwesten für Kindergruppen, die in der Stadt unterwegs sind, sollen für mehr Sicherheit der Knirpse in der Kita „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte sorgen. Gesponsert hat sie ein Jungunternehmer.