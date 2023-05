Kulturprojekt trotz Krieg Kinder aus der Ukraine tanzen in der Altmark und wohnen bei Gasteltern

Es wurde richtig aufregend, als die Gasteltern des ukrainischen Kinder- und Jugendensembles „Zorepad“ jetzt in Tangerhütte erfuhren, wer bei ihnen in einer Woche zu Gast sein wird. Das Projekt „Tanzen für den Frieden“ nimmt Gestalt an.