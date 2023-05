Als die Kinder des ukrainisches Tanzensembles „Zorepad“ am Donnerstag in Tangerhütte aus dem Bus steigen, da fällt für alle Beteiligten der Stress der vergangenen Monate ab. Denn das lange vorbereitete Projekt, Kindern aus dem Kriegsland eine kleine Auszeit zu bieten, lastete vor allem auf privaten Schultern.

Tangerhütte - Sie standen vier Stunden an der ukrainischen Grenze, sind die Nacht durchgefahren und waren doch voller Tatendrang, als sie am Donnerstag in Tangerhütte eintrafen: 30 Kinder und Jugendliche des Tanzschulensembles „Zorepad“ aus der westukrainischen Kleinstadt Schumsk haben sich mit Trainerin Nadja und neun weiteren Betreuern auf den Weg in den Westen gemacht. Für viele ist es die erste Auslandsreise, und auf die freuen sie sich seit Monaten wie verrückt.