Das erste, privat organisierte, öffentliche Kinderfest zu Halloween in Lüderitz war ein voller Erfolg. Im Saal von Tante Selma tanzten die Skelette Limbo und ging es hoch her.

Kinder feiern Halloween: Skelette tanzen Limbo in Lüderitz

Halloweenparty im Saal von „Tante Selma“ in Lüderitz: Die Kinder am Boden machen „die Robbe“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lüderitz - Skelette, Hexen und Monster tanzten Limbo, machten „die Robbe“ am Boden oder lieferten sich einen Tanzwettstreit „Mädchen gegen Jungs“ als jetzt im Saal von „Tante Selma“ in Lüderitz Halloween gefeiert wurde. Der Gruselparty-Trend ist in der Altmark angekommen.