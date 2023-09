Eine Disko-Party schon für die Jüngsten - diese Freude machte DJ Ronny Leuschner den Kindern in Hort und Kita „Lüderitzer Kids“. Die bedankten sich für sein Gastspiel herzlich.

Kinder in der Altmark haben Discospaß mit einem echten DJ

Party in Lüderitz

Disko mit DJ LeRoy: Die Kinder in Lüderitz feierten schon fast wie die Großen.

Lüderitz - Einen ganzen Disco-Nachmittag mit einem echten DJ – das erlebten die Kinder der Kindertagesstätte mit Hort „Lüderitzer Kids“ und weil ihnen das Fest nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, haben sie sich ihren DJ „LeRoy“ alias Ronny Leuschner jetzt noch einmal für ein Dankeschön eingeladen.

Der war ehrlich gerührt: „Ich bin sprachlos. Das passiert mir selten. Es war der schönste Nachmittag in den 23 Jahren, in denen ich als DJ arbeite. Heute habe ich ein Geschenk bekommen, was mit nichts, aber auch gar nichts zu bezahlen ist.“

Doch auch die Kinder sind dankbar: „Wir haben so viel getanzt, gelacht und mitgesungen, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben“, erzählt Kita-Leiterin Susann Monkowski.

Über das Dankeschön der Kinder in Lüderitz freut sich DJ Ronny Leuschner sehr. Fotos: Kita „Lüderitzer Kids“

Luftballontänze, eine Schulhof-Polonaise und natürlich die Robbe am Boden wurden im Laufe des Nachmittags gemeinsam absolviert. DJ LeRoy hat beim Hula-Hoop und Limbo auch selber mitgemacht und super Stimmung verbreitet. Die Kinder kamen teilweise in Disco-Outfits. Verpflegt wurden die kleinen Discogänger während der Party unter anderem mit Würstchen und Brötchen und kindgerechten, kunterbunten Cocktails.

Kinder und Eltern waren schwer begeistert und haben noch Tage später von der großen Party gesprochen, so die Leiterin. Für das nächste Jahr hat sich DJ LeRoy den Termin bei seinen jüngsten Fans schon wieder fest im Kalender eingetragen.