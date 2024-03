Ein neues Angebot für Feuerwehrnachwuchs aus Tangerhütte soll zu einem festen Jahreshöhepunkt werden. Die erste Auflage des Kindersportfestes kam richtig gut an.

Kinder in der Feuerwehr im Kreis Stendal erleben sportliche Premiere

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Ziemlich quirlig ging es jetzt für die Kinderfeuerwehren der Einheitsgemeinde zu. Verschiedene Parcours und Gemeinschaftsaufgaben waren in der großen Turnhalle am Seelenbinder-Ring in Tangerhütte von fleißigen Helfern aufgebaut worden.