Kinderbetreuung Kinder in Tangerhütte gehen am „Flattertag“ andere Kita-Räume entdecken

Seit etwa einem halben Jahr gibt es in der Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte den sogenannten „Flattertag“. Was das sein soll, erschließt sich, wenn man die Kitakinder an diesem Tag zwischen den verschiedenen Gruppenräumen „hin- und herflattern“ sieht. Das Projekt ist als Probelauf gedacht.