Weißewarte/Cobbel - Pilgern – das ist Beten mit den Füßen, so sagt man. Davon konnten sich jetzt rund um Weißewarte, Scheeren und Cobbel Kinder und Jugendliche selbst ein Bild machen. Die Gemeindepädagoginnen der evangelischen Kirchgemeinden, Beate Muskulus und Ruth Günther, gingen mit ihnen von Weißewarte aus auf den Jacobsweg.

Ausgangspunkt war die Kirche in Weißewarte und auch die wurde ganz bewusst wahrgenommen: Die Kirche als Bilderbuch in Stein, wurde vorgestellt. Menschen haben sich dort Gedanken gemacht, was für sie und ihren Ort wichtig ist.

An der Cobbeler Dorfkirche angekommen, waren alle ganz geschafft. Dafür gab es den Pilgerstempel und den Reisesegen. Foto. Ruth Günther

In Weißewarte gibt es ein Fensterbild „Jesus – Du Lamm Gottes“. Der Auferstandene in Gestalt eines Lammes schwenkt die Siegesfahne über den Tod. In der Bemalung der Kirche finden sich viele Bibelsprüche: Kraftquellen, Segenszusagen, Mutmacher und Tröster in allen Lebenssituationen.

Und in der Apsis, dem Altarraum in Richtung Sonnenaufgang ausgerichtet, gibt es Blumenranken zu sehen – vielleicht das Paradies, in das der Besucher schauen soll.

Der Weg der kleinen und großen Pilger führte aus dem Ort hinaus, an Feldern vorbei durch den Wald auf verschlungenen Wegen, mal auf Sand, auf Schotter, auf Gras. An dicken Eichen war die Kraft der Natur zu spüren.

Insgesamt gab es sieben Hinweisschilder des Jakobsweges, denen es zu folgen galt: Das blaue Schild mit der gelben Muschel und den Sonnenstrahlen war unter anderem in Scheeren an der Pumpe zu finden und natürlich am Ziel der Tour in Cobbel an der Kirche.

Dort gab es auch den Pilgerstempel und den Reisesegen für alle. Muttis und Omas haben Kuchen gebacken, eine Dame aus dem Ort hat Kaffee gekocht. Und so konnten wir nach zehn Kilometern gemeinsamen Fußwegs ausruhen, Kraft tanken und gestärkt den Heimweg antreten. Mitzunehmen gab es einiges: eine kleine Pilzernte, neues Wissen über Fauna und Flora, einen gefundenen Wanderstab und das Erlebnis in der Gemeinschaft.