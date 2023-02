50 Jugendliche und 15 Kinder gingen im Süden der Altmark an den Start einer Winterwanderung. Die wird für den Feuerwehrnachwuchs der Region Tangerhütte einmal im Jahr in großer Runde organisiert und bot auch dieses Mal tolle Erlebnisse - auch wenn das Wetter schöner hätte sein können.

Sandfurth - Zugegeben: Das beste Wetter hatten sich die Organisatoren der inzwischen 6. Winterwanderung der Kinder- und Jugendwehren in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht ausgesucht. Aber schon der Nachwuchs wird bei der Feuerwehr an das herangeführt, was ihn später im Einsatz erwarten könnte. Und wenn ein Haus brennt, dann lässt sich eben auch kein Feuerwehrkamerad von Regen und Matsch aufhalten.