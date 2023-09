Tangerhütte Kinder und Verkehr: Verkehrserziehung im Landkreis Stendal schon für die Kleinsten

Die Kreisverkehrswacht und Clown Tommy waren in der Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ in Cobbel (Tangerhütte) zu Gast, um Verkehrserziehung zu betreiben. Warum das schon für die Kleinsten so wichtig ist.