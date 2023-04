Spendenaktion in der Altmark Kinder von der Elbe schicken ein Herz an den krebskranken Jonas

Der Aktionstag für den krebskranken Jonas (3) ist geschafft und im Rückblick bleibt den Organisatoren nicht nur das Gefühl, richtig was bewegt zu haben, sondern auch frischer Wind für neue Ideen. Der Flohmarkt etwa kam so gut an, dass sich Bittkauer und Gäste wünschten, das öfter zu machen.