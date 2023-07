In Demker bei Tangerhütte hat es am Sonntag gebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Dank rechtzeitigem Eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden.

Kinderspielzeug fängt Feuer: Feuerwehr verhindert Schlimmeres in der Altmark

Feuerwehreinsatz in Demker.

Demker - Ein Feuer in einem Anbau oder Wintergarten eines Hauses in Demker (Tangerhütte) hat am frühen Sonntagabend, 9. Juli, die Feuerwehren der Region auf den Plan gerufen.

Wie die Polizei auf Volksstimme-Anfrage mitteilt, wurden ab 17.09 Uhr rund 70 Feuerwehrleute aus der ganzen Region alarmiert. Nachbarn der Betroffenen hatten nach Angaben der Feuerwehr vor Ort sehr umsichtig gehandelt und sofort Türen und Fenster geschlossen.

Nach Informationen aus dem Ort und den Reihen der Feuerwehr soll sich offenbar ein Kinderfahrzeug, das zum Laden ans Stromnetz angeschlossen worden war, entzündet haben. Das Fahrzeug stand wohl in einem Wintergarten/Anbau des Hauses am alten Gutshof.

Ein Übergreifen aufs Wohngebäude konnte dank rechtzeitigen Eingreifens der Kameraden, die mit 12 Fharzeugen vor Ort waren, verhindert werden, die Familie am Abend wieder in ihr Haus zurück kehren. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Brandursache aber laufen noch, heißt es von der Polizei.