In der Kita Anne Frank in Tangerhütte ist das Konzept auf den Kopf gestellt worden. Offene Arbeit bietet Kindern und Erziehern mehr Entfaltungsmöglichkeiten.

Das neue Foyer mit Empfangstresen in der Kita „Anne Frank“ in Tangerhütte gleicht einem Hotel. Mitglieder des Sozialausschusses staunen regelrecht über das neuen Konzept der Einrichtung.

Tangerhütte - Es habe tatsächlich einige Zeit gebraucht, bis sich vor allem die Eltern mit dem neuen, frischen Wind in der Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Tangerhütte anfreunden konnten. Das berichtet nicht nur die Leitung um Heike Langner und Linda Schichor, sondern auch der Elternkuratoriumsvertreter Robert Böhlen. Was genau steckt hinter dem neuen Konzept, dass manch einen an Hotel Mama erinnert?