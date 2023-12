Weihnachtsbäume für Kindertagesstätten, zwei Feuerwehrhäuser und das Rathaus hat ein Unternehmen in Tangerhütte zur Verfügung gestellt. Die „Altmarktanne“ lädt aber auch Bürger zum Selberschlagen des Weihnachtsbaumes in Tangerhütte ein.

Weihnachtsbaumschlagen in Tangerhütte. Kinder der Kita "Anne Frank" suchen sich den Baum für ihre Einrichtung selbst aus. Unternehmer Hardi Busch (hinten, Mitte) sponserte 13 Bäume für Einrichtungen in und um Tangerhütte.

Tangerhütte - 13 Weihnachtsbäume hat das in Tangerhütte ansässige Unternehmen „Altmarktanne“ in diesem Jahr für Kindertagesstätten, Feuerwehrhäuser und Rathaus in Tangerhütte gespendet - für Kitas, Rathaus und Feuerwehrhäuser.

Die Kinder der Kita „Anne Frank“ (Foto) stapften in Begleitung von Erziehern und Unternehmer Hardi Busche durch die Weihnachtsbaumplantage am Stadtrand, um sich ihren Baum auszusuchen. Mitten im verschneiten Wald durften sie sogar helfen, den Baum zu fällen.

Die gesponserten Bäume stehen in den Kindereinrichtungen in Tangerhütte, Grieben und Cobbel sowie in den Feuerwehrgerätehäusern Bittkau und Tangerhütte und im Rathaus in Tangerhütte. „Altmarktanne“ bietet immer an den Adventswochenenden (freitags bis sonntags 10 bis 16 Uhr) das Selberschlagen an – mit Lagerfeuer, Glühwein und Wildspezialitäten. Möglich ist das dieses Jahr am Horstweg (Nähe Freibad).

Seit dem Wochenende leuchtet auch der große Weihnachtsbaum der Ortschaft Tangerhütte neben dem Rathaus. Der stammt von einem privaten Grundstück in Tangerhütte.