In Tangerhütte wird eine Servicegebühr fürs Broteschmieren in der Kita diskutiert. Eltern fühlen sich abgebügelt, Stadträte sprechen von Nötigung. Inzwischen steht fest, dass die Verwaltung den Frühstücksservice abschafft. Mit den Eltern reden will man im nächsten Jahr.

Marlies Böttcher von der AOK zeigt Kindern in einer Kita in Hohenwarsleben, wie ein gesundes Frühstück aussieht. Gurken und Möhren legen die Kinder allein auf die Brote.

Tangerhütte. - Nach der kurzfristigen Ankündigung einer neuen Servicepauschale fürs Brote schmieren in der Kita „Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte wurden protestierende Eltern am Montag im Hauptausschuss noch einmal überrascht: Die Vollverpflegung wird von Seiten der Verwaltung einfach gestrichen. Und zwar in allen Einrichtungen. Ab Januar sind wieder Brotdosen zu packen.