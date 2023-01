Landrat Patrick Puhlmann (SDP) entschuldigt sich öffentlich in einer Ausschusssitzung des Stadtrates in Tangerhütte.

Tangerhütte - Das hat es so noch nicht gegeben in Tangerhütte: Der Landrat des Landkreises Stendal ist am Montag persönlich nach Tangerhütte gekommen, um sich in einer öffentlichen Ausschusssitzung für seine Äußerungen über den Tangerhütter Stadtrat zu entschuldigen. Er sprach von einem „verbalen Abrüsten“, das er einleiten wolle.