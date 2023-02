Es ist einiges geplant in diesem Jahr in und um Tangerhütte. Damit die ehrenamtlichen Bemühungen in den einzelnen Vereinen nicht aneinander vorbei laufen und man sich auch gegenseitig unterstützen kann, gibt es seit Jahren ein Vereinstreffen. Dort kommt man zusammen und ins Gespräch.

Tangerhütte - Seit 2015 lädt Ortsbürgermeister Gerhard Borstell in Tangerhütte einmal im Jahr alle Vereine an einen Tisch ein. Es geht um den Austausch von Ideen, die Absprache von Terminen und auch um mögliche Kooperationen in der Stadt. Die weiter auszubauen, hat sich auch der SPD-Ortsverein vorgenommen, der in diesem Jahr erstmals beim Treffen der Vereine dabei war.