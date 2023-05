Geld reicht nicht Kosten explodieren: Tangerhütte dreht geschlossenem Wildpark den Geldhahn zu

Schildkröten sind wohl die Letzten an Bord: In den Wildpark Weißewarte ist seit der Schließung zehnmal so viel Geld investiert worden wie in früheren Jahren. Trotzdem ist kein Ende in Sicht, weil Genehmigungen für die Tiervergabe fehlen. Der Stadtrat hat die Nase voll und den Geldhahn zugedreht. Er will nun alles Weitere dem Landkreis überlassen.