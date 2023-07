Eine Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Bertingen bei Tangerhütte hat eine fehlende Namenstafel ersetzt bekommen. Der Kultur- und Geschichtsverein Grenzland aus dem benachbarten Cobbel hat in Bertingen aber noch mehr vor, um an die Opfer zu erinnern. Auch weil aktuell wieder Krieg in Europa ist.

Hartwig von Bach enthüllt die neue Platte am Weltkiegsdenkmal in Bertingen, die bislang fehlte.

Cobbel/Bertingen - Das Weltkriegsdenkmal in Bertingen hatte schon länger eine Auffrischung nötig – zumindest was die Namenstafeln am Denkmal betrifft. Darum kümmerte sich jetzt der Kultur- und Geschichtsverein „Grenzland“ Cobbel in Kooperation mit dem Eichkaterverein in Bertingen.