Feiern Kulturhaus und Neues Schloss locken : 2023 wird ein Party-Jahr in Tangerhütte

Sieben größere Events im Kulturhaussaal, zwei am Neuen Schloss und zwei in Bellingen stehen auf dem Plan von DJ und Veranstalter Alex Dahms für 2023. Partygänger können endlich aufholen, was in den vergangenen Coronajahren nicht stattfinden konnte.