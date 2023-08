An der Schönwalder Straße gleich neben dem Lidl-Parkplatz entsteht gerade ein neuer Hingucker für die Kleinstadt Tangerhütte (Altmark). Das Kunstwerk mit dem Lebensmotto des Hausbesitzers macht gute Laune.

Kunst verschönert Haus in der Innenstadt von Tangerhütte

Tangerhütte - So groß wie die Künstlerin selbst ist die blassviolette Aster, auf der sich langsam noch eine große, flauschige Biene entwickelt. An einer sehr präsenten Fassade des Hauses Schönwalder Straße 11 – gleich neben dem Lidl in Tangerhütte – entsteht derzeit ein weithin sichtbares Kunstwerk und das macht vor allem eines: gute Laune.