Das Wintermärchen im Kehnerter Saal hat seit 2016 Tradition. 24 Laiendarsteller haben aus Spaß am Schauspiel am Wochenende erneut für eine zauberhafte Aufführung gesorgt.

An der Wintermärchen-Aufführung in Kehnert waren 24 Erwachsene und Kinder beteiligt.

Kehnert. - In Kehnert an der Elbe fiel Dornröschen am Wochenende in einen tiefen Schlaf, um dann vom Prinzen erlöst und wieder geweckt zu werden. In einer ganz eigenen Fassung des Grimmschen Märchens wirkten 24 Akteure aus dem Ort mit – natürlich standesgemäß in Prinzessinnenkleidern und edlen Gewändern.