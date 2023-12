Die Jagdhornbläser aus Burgstall sind zum Adventskonzert in der Schernebecker Kirche (Tangerhütte) zu Gast.

Landesmeister blasen zum Advent in Dorfkirche bei Tangerhütte

Tangerhütte. - Zum bevorstehenden Jahresende lädt der Förderkreis Schernebecker Kirche noch einmal zu einer wunderbaren Veranstaltung in die schmucke Backsteinkirche des Dorfes ein. Am Freitag, 15. Dezember, soll in der Schernebecker Kirche eine Adventsmusik mit den Heide-Jagdhornbläsern Burgstall erklingen.

Los geht es um 19 Uhr, die Besucher erwarten unter anderem bekannte Weihnachtslieder, aber auch klassische Stücke für Waldhornquartette sowie Waldhornstücke aus der Jagdmusik, moderiert von den Musikern unter Leitung von Frank Naumann selbst.

Die Heide-Jagdhornbläser fingen einst als kleine Gruppe aus Jagdhornbegeisterten an. Im Herbst 1994 wurden die ersten Jagdsignale geprobt, um die noch ausstehenden Jagden des Herbstes begleiten zu können.

Durch die ersten Auftritte angelockt, fanden sich in den nächsten Monaten weitere Freunde der Jagdmusik ein, die ebenfalls Interesse am Jagdhornblasen hatten. In den Folgejahren traten die Burgstaller Jagdhornbläser bei vielen Veranstaltungen, Landesfesten und Ähnlichem auf und holten viele Preise.

Heute sind sie dreifacher Landesmeister im Jagdhornblasen. Bei voller Besetzung spielen 12 Bläser – ausschließlich auf Waldhörnern – und bieten damit ein einzigartiges Klangerlebnis.

Für den Schernebecker Verein, der sich seit 2006 um ein kulturelles Leben in der restaurierten Kirche kümmert, aber auch stets weitere Erhaltungsarbeiten im Blick hat, ist das Gastspiel der Jagdhornbläser ein schöner Abschluss des Jahres.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Gäste. Im Anschluss an das Konzert soll es Glühwein und Tee geben. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird aber um eine Spende für den Erhalt der Kirche gebeten.