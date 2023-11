Wie stark ist der Lärm schon jetzt an der Bahnlinie Magdeburg-Stendal, die noch ausgebaut werden soll? Inzwischen liegt ein Lärmaktionsplan als Entwurf vor. Bürger und Kommunen sind jetzt erneut aufgerufen, sich einzubringen.

Lärm an der Bahnstrecke: Bürger in Tangerhütte sind gefragt

Wie laut ist es in Tangerhütte? Die Lärmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes geht in die zweite Runde.

Tangerhütte - Schon im März dieses Jahres waren Bürger und Kommunen aufgerufen, sich an der Lärmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) zu beteiligen. Jetzt geht es in die zweite Runde und wieder sollten Bürger aus Tangerhütte und anderen an der Bahnlinie gelegenen Orten ihre persönlichen Einschätzungen abgeben.

Es geht unter anderem um ihre Meinung zum Entwurf des Lärmaktionsplans sowie zum Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Ergebnisse sollen in die Planungen des Lärmschutzes an der Hauptbahnstrecke Magdeburg-Stendal einfließen, die im Rahmen des Projektes „Ostkorridor“ in den nächsten Jahren ausgebaut werden soll.

Wie das EBA informiert, haben über 11.000 Bürgerinnen und Bürger an der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung des EBA teilgenommen. Zuvor hatte das Eisenbahn-Bundesamt Lärmkarten für die Eisenbahnstrecken des Bundes berechnet und veröffentlicht.

Die Auswertung zeige demnach, dass ein Großteil (95 Prozent) der Menschen, die teilgenommen haben, zu Hause beeinträchtigt ist. Stark gestört fühlten sich die Teilnehmenden vor allem abends (57%) und nachts (67%) und insbesondere durch den Güterverkehr (81%). Zur Verbesserung der Lärmsituation wurden am häufigsten Maßnahmen an der Strecke (81%) und an den Fahrzeugen (72%) als sehr wichtig benannt.

Sie liegen damit deutlich über Maßnahmen am Gebäude, welche nur 36% der Teilnehmenden für sehr wichtig erachten. Erstmalig gab es eine gesonderte Beteiligungsmöglichkeit für Kommunen. Der ersten Aufforderung des EBA zur Teilnahme sind über 300 Kommunen nachgekommen. 17% der Gemeinden sehen sich nach eigener Einschätzung als „äußerst hoch“ durch Lärm belastet.

Eine Beteiligung ist noch bis zum 2. Januar über folgende Internet-Plattform möglich: www.laermaktionsplanung-schiene.de.