Musikalisches Kompetenzzentrum Magdeburg mit spannenden Instrumenten an der Griebener Grundschule zu Gast.

Lehrermangel in der Musik: Tonkünstler schwingen die Löffel

Gregor Schienemann lässt Schüler die Klanginstrumente ausprobieren. Birgit Schulze

Grieben. - Mit Guido Käpernick und Gregor Schienemann waren zwei erfahrene Musikpädagogen im Auftrag des Musikalischen Kompetenzzentrums Magdeburg an der Griebener Grundschule zu Gast. Sie übten mit den Schülern der vierten Klasse mit teilweise selbst gebauten Rhythmusinstrumenten wie Musiklöffeln oder sogenannten Boomwhackern, das sind dicke Kunststoffrohre, die an Gegenstände oder gegeneinander geschlagen werden.

Dazu wurden Aufgaben an der großen Trommel (Bass Drum) oder an den Röhrenglockenspielen (Rainbow Chimes) verteilt. Auch Heulschläuche, eine Trommel mit Ozean-Klängen dank tausenden kleinen Stahlkugeln und mehr kamen zu Einsatz. Schon der Klang der einzelnen Instrumente faszinierte die Kinder und sie lernten kennen, welche Noten einen Akkord ergeben und wie man sich vor dem Musizieren warm macht.

An der Grundschule in Grieben gibt es aktuell wegen fehlenden Personals keinen Musikunterricht. Und doch kam am Ende des zweistündigen Schnellkurses mit den beiden Profis ein hörenswertes Stück heraus. „The Lion Sleeps Tonight“ erklang zur Freude aller Teilnehmer und gab ihnen das gute Gefühl, dass gemeinsam zu musizieren etwas Tolles ist.