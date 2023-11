Der „Lichtblick“ im Stadtpark von Tangerhütte bringt inzwischen zum vierten Mal in Folge Stimmung in den Advent. Auch ein Blaskonzert und ein Weihnachtssingen sind geplant.

Die Lichtblicke am Neuen Schloss in Tangerhütte gibt es seit 2020 immer in der Vorweihnachtszeit.

Tangerhütte - Eine zauberhafte Show aus Licht und Musik erwartet Tangerhütter und ihre Gäste auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit am Neuen Schloss. Entstanden ist die Idee für den „Lichtblick“ mitten in der Coronapandemie.