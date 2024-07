Hier ist Ruhe eingekehrt: Um diese Kurve in der Ortsdurchfahrt Lüderitz quälen sich normalerweise zahllose Fahrzeuge am Tag. Links geht es nach Tangermünde, rechts zur A14 und geradeaus zum Freibad.

Lüderitz. - Es ist ruhig geworden entlang der sonst so lebendigen Ortsdurchfahrt von Lüderitz/Groß Schwarzlosen. Weil die Straße in einem ersten Abschnitt saniert wird, wird der Fernverkehr großräumig umgeleitet. So lautet zumindest der Plan.