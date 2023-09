Sieben vollgepackte Tage voller spannender Eindrücke, neuer Bekanntschaften und dem Gefühl, irgendwie „bei Mutti“ angekommen zu sein, liegen hinter der Delegation aus Lüderitz/Namibia. Bevor es zurück ging in die Heimat – mehr als 12 000 Kilometer von der Altmark entfernt - zogen sie Bilanz für den Partnerschaftsbesuch in Lüderitz/Altmark.

Briest - Sie haben das deutsche Lüderitz kennengelernt, sind nach Berlin und Magdeburg gereist, haben Fachhochschule und Berufsschule in Stendal, aber auch die Lüderitzer Grundschule besucht und viel über Geschichte und Gegenwart ihrer Partnergemeinde Lüderitz/Altmark erfahren. Am Ende einer Woche, die mit massenhaften Eindrücken, Ideen und Kontakten auf sie eingestürmt war, sind die Abgesandten aus Lüderitz/Namibia mindestens so erschöpft, aber auch so glücklich wie „Mutti“ Edith Braun.