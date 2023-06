Tanzsport Lust am Tanz feiert Jubiläum am Rande der Altmark

In Zeiten von abendfüllenden Tanzshows wie „Let‘s Dance“ möchte manch einer auch einmal selbst bei Rumba, Salsa oder Tango eine flotte Sohle aufs Parkett legen können. Doch das will geübt sein. In Angern gibt es seit 20 Jahren die Möglichkeit dazu und die nutzen auch Tangerhütter oder Magdeburger gern.