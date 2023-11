Am 4. und 5. November sind in der alten Modelltischlerei in der Wagenführstraße in Tangerhütte wieder mehr als 200 Rassekaninchen, -hühner und -tauben zu sehen. Die Kreisrassekaninchenschau richtet der Tangerhütter Verein aus.

Tangerhütte - 16 Helfer packten mit an, um die alte Modelltischlerei (Wagenführstraße) in Tangerhütte zum Ausstellungsort für 141 Rassekaninchen und 62 Rassegeflügel zu machen. Die Kreis-Rassekaninchenschau mit Geflügelausstellung wird am kommenden Wochenende, 4. und 5. November, über die Bühne gehen, gezeigt werden 18 Kaninchenrassen und zehn Rassen im Bereich Geflügel. Besucher sind am Sonnabend von 9 bis 17 und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr gern gesehen.

Im vergangenen Jahr hatte der Tangerhütter Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchterverein zum ersten Mal dort ausgestellt, nachdem seit Jahren nach einem neuen Ort gesucht worden war. Die alte Schwimmhalle, viele Jahre lang Domizil der Tierschauen, darf wegen Baufälligkeit nicht mehr genutzt werden.

Unter den Helfern beim Aufbau waren jetzt nicht nur Kleintierzüchter, sondern auch Mitglieder des SPD-Ortsvereins und der Elterninitiative Kinderträume Tangerhütte. Im Anschluss des Einsatzes gab es dann für alle eine kräftige Stärkung. Auch wurden bereits für den Abbau am 5. November Absprachen getroffen.

Zeitgleich mit dem Aufbau in Tangerhütte waren auch Tiere des Vereins bei der Altmarkschau in Fleetmark vertreten und dort holten Peter Komnick (Rote Neuseeländer) und Andreas Beyer vom Tangerhütter Verein wieder einmal Punkte und Preise. Die Blaugrauen Wiener von Andreas Beyer brachten 385,5 Punkte und den Kreisverbandsehrenpreis Altmark West sowie eine Siegerschleife für die beste Häsin der Ausstellung.