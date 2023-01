Mensch stirbt bei Baumfällarbeiten in Tangerhütte

Bei Baumfällarbeiten in Tangerhütte ist am Wochenende ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hält sich bedeckt, die Betroffenen stehen unter Schock.

Tangerhütte - In Tangerhütte ist ein Mensch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Augenzeugenberichten waren am Sonnabendvormittag jede Menge Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber auf der Waldstraße im Einsatz. Was passiert ist.