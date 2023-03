Handwerk braucht Nachfolger Minister Sven Schulze (CDU) von Generationswechsel in Tangerhütte beeindruckt

Die Unternehmensnachfolge ist auch für gut laufende Betriebe oft ein Problem. Wenn der Firmengründer in den Ruhestand gehen will, fehlen oft Nachfolger. In Tangerhütte ist dieser Generationswechsel beim Heizungsunternehmen Carsten Nitze gut gelungen. Davon machte sich der Wirtschaftsminister des Landes, Sven Schulze (CDU), ein Bild.