Bekannte Sportlergrößen von Bundestrainern bis Olympiasiegern sollen bei Mark Wilke in Tangerhütte noch in diesem Jahr vor der Kamera aus ihrem Leben plaudern. Wie er auf die Idee kam.

Tangerhütte. - Der einstige „Mister Germany“ Mark Wilke will in Tangerhütte jetzt eine eigene Promi-Talkshow etablieren. Denn der Finanzwirt und selbstständige Versicherungskaufmann hat nicht nur mit den Schönen dieser Welt, sondern auch mit den sportlich erfolgreichsten Menschen zu tun. Und die fragten ihn immer mal wieder, warum er eigentlich in Tangerhütte lebe (und wo das ist) statt in München oder Berlin.