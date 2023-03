Vor knapp einem Jahr startete Florian Zersch aus Ringfurth (Altmark) mit dem Fahrrad in die weite Welt. Seine Familie hat ihn an Weihnachten vermisst, am Ostersonntag ist sein Geburtstag und auch da wird er fern der Heimat sein. Was macht das mit den Familienangehörigen in der Altmark?

Bittkau/Ringfurth - Der 22-jährige Florian Zersch aus Ringfurth an der Elbe strampelte in den vergangenen Monaten die Bergpässe in den Anden hoch – schwer bepackt und manchmal bei sehr dünner Luft. Die Bilder von wilder, freier Natur gehen seine Eltern im kleinen Elbdorf Ringfurth und auch die Großeltern im altmärkischen Bittkau immer wieder durch. Die ganze Familie nimmt Anteil an jeder Etappe der Reise. Und doch fällt die Zeit, in der Florian nicht zu Hause ist, manchmal schwer. Weihnachten war das so.