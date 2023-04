Spenden in Tangerhütte Möbellager der Ukraine-Hilfe in Tangerhütte bleibt nach Ostern geschlossen

Nur noch am 4. und am 6. April ist das Möbel-Spendenlager des Netzwerks neue Nachbarn, anfangs für Geflüchtete aus der Ukraine, in Tangerhütte geöffnet. Nach Ostern soll es vorerst geschlossen bleiben. Wie lange steht noch nicht fest.